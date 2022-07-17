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В Германии опасаются начала третьей мировой войны из-за поставок оружия Украине

В Германии опасаются начала третьей мировой войны из-за поставок оружия Украине
imagebroker/Petra Wallner/Global Look Press

Нескончаемые поставки вооружения НАТО украинской стороне грозят третьей мировой войной. Об этом заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

«Поставки Украине все более тяжелых вооружений в больших количествах, а также подготовка НАТО украинских военнослужащих повышают риск возникновения третьей мировой войны», — подчеркнула парламентарий.

В интервью китайскому изданию Global Times она отметила, что опасения из-за угрозы начала третьей мировой войны разделяют две трети населения Германии.

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RusNewsToday24
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