В Германии опасаются начала третьей мировой войны из-за поставок оружия Украине

В интервью китайскому изданию Global Times она отметила, что опасения из-за угрозы начала третьей мировой войны разделяют две трети населения Германии.

«Поставки Украине все более тяжелых вооружений в больших количествах, а также подготовка НАТО украинских военнослужащих повышают риск возникновения третьей мировой войны», — подчеркнула парламентарий.

Нескончаемые поставки вооружения НАТО украинской стороне грозят третьей мировой войной. Об этом заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.