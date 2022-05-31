В Германии не исключили риск рецессии из-за стремительного роста цен на газ

Министр по экономике и защите климата ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что на фоне резкого повышения стоимости голубого топлива нельзя игнорировать риск рецессии. Об этом он рассказал в интервью газете Welt am Sonntag.
По его словам, Германия способна благодаря собственной экономической мощи смягчить последствия. При этом он отметил, что у других государств таких возможностей нет.
«Это зависит от многих факторов, ее (рецессию. — Прим. ред.) нельзя полностью исключать. Если эти государства потерпят крах и попадут в рецессию, то возникнет угроза эффекта домино. Некоторая озабоченность присутствует», — заключил вице-канцер.
Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Германии может запустить угольные и мазутные теплоэлектростанции на фоне дефицита природного газа.