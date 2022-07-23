В Германии и Великобритании ограничили полеты истребителей Eurofighter и Tornado. Есть подозрение на неисправность катапультируемых кресел

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) ограничил полеты истребителей Eurofighter и Tornado из-за подозрений на неисправность катапультируемых кресел. Об этом сообщило агентство DPA.





Как рассказал агентству представитель Бундесвера, производитель предупредил о возможной проблеме и теперь проводится проверка. В Министерстве обороны Германии посчитали, что нельзя быть «полностью уверенными» в беспроблемном функционировании кресел, хотя вероятность инцидентов невелика. В качестве меры предосторожности обучающие полеты на истребителях приостановили.

Из-за возможной неисправности 74-я тактическая эскадра ВВС ФРГ отказалась в пятницу от демонстрационного полета, на котором должна была присутствовать министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Агентство не уточняет, о каком количестве самолетов идет речь, но по данным на конец 2020 года на вооружении Бендесвера стояло 234 боевых самолета, включая 141 Eurofighter и 93 Tornado.

Что касается Великобритании, то в этой стране приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon, что, по данным Daily Mail, потенциально оставляет воздушное пространство страны без защиты.

Согласно сообщению в Twitter королевских ВВС, такое решение было принято после того, как стало известно о «технической проблеме, которая может повлиять на безопасную эксплуатацию катапультных кресел» истребителей.

Отмечается, что техническая проблема затронула и пилотажную группу британских ВВС «Красные стрелы». Daily Mail подчеркивает, что истребители Typhoon участвуют в защите воздушного пространства Соединенного Королевства и Фолклендских островов, приостановка их полетов происходит на фоне «обострения напряженности в отношениях с Россией». Издание опасается, что воздушное пространство Великобритании потенциально «остается незащищенным».