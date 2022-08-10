В Германии два африканца изнасиловали 18-летнюю беженку с Украины в отеле «Оскар Уайльд»

Двое африканцев изнасиловали 18-летнюю беженку с Украины в Германии, передает издание Was. В Дюссельдорфе начался судебный процесс по этому делу.
По данным правоохранителей, 38-летний гражданин Нигерии и 26-летний гражданин Туниса надругались над девушкой в каюте плавучего отеля «Оскар Уайльд», где размещали беженцев с Украины.
Отмечается, что мужчины прибыли в Германию как студенты украинских университетов — старший фигурант изучал информатику, а младший — стоматологию. Оба подсудимых отрицают вину, потерпевшая в суд не явилась.