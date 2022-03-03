В ГД одобрили поправку об ужесточении наказания за фейки о действиях ВС РФ

В ГД одобрили поправку об ужесточении наказания за фейки о действиях ВС РФ Новости
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Поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в военных операциях внесены в Госдуму, рассказал глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы», — сказал он.

За фейки и их распространение предусмотрено до трех лет лишения свободы, следует из первой части поправок. Если дезинформация совершается с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание составит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что политолог Алексей Ерошенко призвал россиян бороться с враньем о ситуации на Украине.

 
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