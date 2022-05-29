В Гатчине пенсионер сбил третьеклассника, переходившего дорогу в неположенном месте

Девятилетний мальчик угодил под колеса иномарки в Гатчине Ленобласти. В результате школьник получил перелом ноги и был госпитализирован. Об этом рассказал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в минувшую пятницу на улице Воскова. Предварительно, мальчик переходил дорогу в неположенном месте, когда на него наехал 66-летний мужчина за рулем Honda.
В настоящий момент ребенок находится в больнице. Медики диагностировали ему открытый перелом голени левой ноги. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.
По факту произошедшего организована проверка, направленная на установление причин и обстоятельств аварии. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Еще одно ДТП с участием двоих школьников произошло в Екатеринбурге. Дети переходили дорогу по «зебре», когда их сбил водитель Nissan Primera. После наезда пострадавших госпитализировали, а виновник аварии сбежал, сообщал телеканал «360».