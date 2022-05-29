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В Гатчине пенсионер сбил третьеклассника, переходившего дорогу в неположенном месте

В Гатчине пенсионер сбил третьеклассника, переходившего дорогу в неположенном месте
pixabay.com

Девятилетний мальчик угодил под колеса иномарки в Гатчине Ленобласти. В результате школьник получил перелом ноги и был госпитализирован. Об этом рассказал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в минувшую пятницу на улице Воскова. Предварительно, мальчик переходил дорогу в неположенном месте, когда на него наехал 66-летний мужчина за рулем Honda.

В настоящий момент ребенок находится в больнице. Медики диагностировали ему открытый перелом голени левой ноги. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего организована проверка, направленная на установление причин и обстоятельств аварии. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще одно ДТП с участием двоих школьников произошло в Екатеринбурге. Дети переходили дорогу по «зебре», когда их сбил водитель Nissan Primera. После наезда пострадавших госпитализировали, а виновник аварии сбежал, сообщал телеканал «360».

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RusNewsToday24
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