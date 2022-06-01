В ФТС предупредили о потерях для бюджета из-за «внутренних duty free»

«По сути, это предложение предполагает возможность создания отдельного канала реализации товаров внутри Евразийского союза без уплаты таможенных пошлин, налогов, что … предполагает необходимость контроля таможенными органами реализации товаров на внутренних перевозках, что не входит в компетенцию таможенных органов», — пояснили в таможенной службе.