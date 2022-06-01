В ФТС предупредили о потерях для бюджета из-за «внутренних duty free»

Создание магазинов, которые не облагаются налогами, на внутренних рейсах аэропорта может угрожать госбюджету. К такому мнению пришли в Федеральной таможенной службе (ФТС), сообщает РБК.
Помимо потерь в бюджете, торговые точки duty free способны привести к неравным условиям управления хозяйственной деятельности.
«По сути, это предложение предполагает возможность создания отдельного канала реализации товаров внутри Евразийского союза без уплаты таможенных пошлин, налогов, что … предполагает необходимость контроля таможенными органами реализации товаров на внутренних перевозках, что не входит в компетенцию таможенных органов», — пояснили в таможенной службе.
Представитель совета директоров Внуково Виталий Ванцев ранее рассказал, что владельцы российских аэропортов просят власти разрешить открыть магазины беспошлинной торговли duty free, сообщает «ФедералПресс».