В форме пакета, домика и сердца: 6 необычных ваз для летних букетов

Яна Рудковская

В новой подборке редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала необычные вазы — специально для свежих летних букетов.

1.“Дымов Керамика”

Цена: 2 980 руб.

Такая ваза привлечет внимание любителей нестандартных форм — она выполнена в форме подарочного пакета. Впечатления, впрочем, столь прозаичный “источник вдохновения” ничуть не снижает за счет яркой росписи.

“Дымов Керамика”

2.Rustic Frog

Цена: 4 200 pуб.

Поклонникам аутентичного дизайна и ручной работы стоит присмотреться к ассортименту мастерской Rustic Frog. Да, изделия выглядят слегка грубовато, но в этом их красота, напоминающая об уютном сельском быте. Ваза выполнена из белой глины, декорирована ангобами (жидкая, часто смешанная с пигментами глина для декорирования) и глазурями.

Rustic Frog

3.Seletti

Цена: 31 500 руб.

Анатомическая форма человеческого сердца в последнее время часто вдохновляет дизайнеров: у Gucci был клатч такой формы, у Schiaparelli — украшения. Мир керамики не отстает. Дизайн вдохновлен древним японским искусством реставрации керамических изделий — кинцуги. Согласно его философии, осколки разбитой посуды могут обрести новую жизнь, а ценность предмета значительно возрастает. Так что и разбитое сердце — это еще не конец.

Seletti

4.Keranima

Цена: 2 600 руб.

У каждого изделия бренда есть свое образное название. Например, эта ваза называется “Рассвет в Сахаре”. Она отлично подойдет для небольших букетов полевых цветов, да и просто для украшения интерьера.

Keranima

5.Cheltsoviii

Цена: 120 000 руб.

Это скорее не просто бренд, а художественный проект сестер Варвары и Софьи Чельцовых, поэтому и найти их работы можно на портале арт-консьержа для коллекционеров. Цена — соответствующая, для самых преданных делу современного искусства.

Cheltsoviii

6.Maslova Ceramic

Цена: 30 600 руб.

Еще одна оригинальная форма в нашей подборке — ваза с крышкой, напоминающая домик. Исполнение весьма практичное: пока нет цветов, ваза будет смотреться просто как арт-объект, чем она и является на самом деле — вазы вручную делает и расписывает художница Алиса Маслова.

Maslova Ceramic