Заявления Украины о скорой победе над Россией выглядят фантастикой, потому что российские войска сохраняют превосходство над ВСУ, пишет Foreign Affairs.
В публикации издания говорится, что ВС РФ не позволят противнику свести на нет все их достижения в Донбассе. Авторы статьи убеждены, что Киеву и его западным союзникам следует отказаться от агрессивной риторики и заняться поиском дипломатического компромисса.
«Украинские лидеры и их покровители утверждают, что победа не за горами, но эта точка зрения все больше смахивает на фантастику», — пишет издание.
Отмечается, что поставки западного вооружения ВСУ и экономические санкции в отношении РФ лишь затягивают противостояние. Эксперты считают, что в конечном счете страны Запада будут вынуждены ослабить антироссийские ограничения и инициировать новую серию переговоров.