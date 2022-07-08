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В Foreign Affairs назвали фантастическими заявления Украины о возможной победе над РФ

В Foreign Affairs назвали фантастическими заявления Украины о возможной победе над РФ
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Заявления Украины о скорой победе над Россией выглядят фантастикой, потому что российские войска сохраняют превосходство над ВСУ, пишет Foreign Affairs.

В публикации издания говорится, что ВС РФ не позволят противнику свести на нет все их достижения в Донбассе. Авторы статьи убеждены, что Киеву и его западным союзникам следует отказаться от агрессивной риторики и заняться поиском дипломатического компромисса.

«Украинские лидеры и их покровители утверждают, что победа не за горами, но эта точка зрения все больше смахивает на фантастику», — пишет издание.

Отмечается, что поставки западного вооружения ВСУ и экономические санкции в отношении РФ лишь затягивают противостояние. Эксперты считают, что в конечном счете страны Запада будут вынуждены ослабить антироссийские ограничения и инициировать новую серию переговоров.

ВСУ Запад Россия Украина
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