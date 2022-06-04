В финской таможне заявили о потерях для местных компаний из-за санкций против России

Введение Евросоюзом новых антироссийских санкций повлияет на экспорт продукции химической промышленности порядка 70 финских компаний. Об этом сообщили в таможне Финляндии.
При этом Финляндия намерена вводить ограничительные меры против России «в полном объеме». Данные санкции касаются не только поставок российской нефти и нефтепродуктов, но и продуктов химической промышленности.
Так, антироссийские санкции затронут около 70 финских компаний. Потери в годовом выражении составят примерно 20 млн евро.
«Возможно, больше, поскольку для некоторых товаров цель использования нужно будет определять — попадают ли они под санкции. В случаях, требующих толкования, мы будем обращаться в министерство иностранных дел», — говорится в сообщении ведомства.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что Россия окажется «в плюсе» от санкций США и Европы, сообщает URA.RU.