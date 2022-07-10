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В Финляндии призвали Запад начать военный конфликт с Россией, потому что поставки оружия не помогают

В Финляндии призвали Запад начать военный конфликт с Россией, потому что поставки оружия не помогают
globallookpress.com/IMAGO/Jussi Nukari

Финский историк Юсси Ялонен заявил, что странам Запада нужно рассмотреть варианты вмешательства в ситуацию на Украине военным путем. Подробности сообщает местный портал Verkkouutiset.

По словам Ялонена, мир убедился в том, что попытки поддержать Украину оружием и деньгами потерпели неудачу. «Победить» Россию, считает историк, можно только путем прямого вмешательства в украинский кризис.

«Пока стратегия западных стран — снабжать Украину. оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу. Рано или поздно <…> страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства», — заявил он.

Однако Ялонен подчеркнул, что в этом случае РФ может применить тактическое ядерное оружие.

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