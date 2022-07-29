В Финляндии предложили шесть способов ограничения туризма из России

Министерство иностранных дел Финляндии предложило шесть вариантов ограничения туризма из России.
В частности, в ведомстве призвали полностью прекратить оформление виз для россиян, что запрещено законами ЕС. Об этом сообщает телеканал YLE.
Также среди вариантов — ограничение количества принимаемых заявлений на получение визы, но его признали малоэффективным. Еще один способ, который назвали в министерстве — разрешение въезда в Финляндию только родственникам финских резидентов.
Кроме того, предлагается аннулировать все выданные гражданам России визы, что вряд ли законно, а также закрыть границу для пассажирских перевозок.