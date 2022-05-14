«В эту игру можно играть вдвоем»: Фролов объяснил, как санкции РФ оставили Польшу без денег за транзит газа

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что Польша попыталась нанести финальный финансовый удар по российской компании «Газпром», но санкции РФ обернули ситуацию в пользу концерна.
Польша долгое время пыталась получить больше денег за транзит российского газа через свою территорию. По истечению долгосрочного контракта в 2020 году Варшава перешла к аукционной системе, рассчитывая, что рыночная экономика урегулирует цены в нужном ключе. Однако оказалось, что «Газпрому» для поставок в Европу не всегда нужна польская труба. По словам Фролова, этот факт довел поляков до настоящей истерики.
«Польская сторона сказала: “Газпром” владеет частью этой трубы – а мы запрещаем выплачивать ему дивиденды как акционеру”. То есть, со всех сторон Польша пытается урвать хоть какой-то кусок денег от этого коридора. Отказались от долгосрочного контракта – не получилось. Попытались увеличить ставки – не получилось. И они сказали: “А вот мы вообще перестанем вам платить и оставим себе все деньги”», — рассказал Фролов.
Однако ответ России обернул эту авантюру в пользу «Газпрома». Компания-оператор EuRoPol GAZ, 11 мая оказалась под российскими санкциями, а значит, российский концерн не может платить ей за транзит. Прокачка газа физически возможна, но Варшаве теперь денег не видать.
«В эту игру можно играть вдвоем. Можно просто запретить вести какие-то коммерческие отношения с компаниями, попавшими под российские санкции. А так получилось, что компания-владелец польского участка трубы “Ямал – Европа” под них попала. И “Газпром” не может выплачивать ей деньги. Пользоваться коридором, наверно, можно, но только бесплатно», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала «Геоэнергетика Инфо».
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.