«В эту игру можно играть вдвоем»: Фролов объяснил, как санкции РФ оставили Польшу без денег за транзит газа

«Польская сторона сказала: “Газпром” владеет частью этой трубы – а мы запрещаем выплачивать ему дивиденды как акционеру”. То есть, со всех сторон Польша пытается урвать хоть какой-то кусок денег от этого коридора. Отказались от долгосрочного контракта – не получилось. Попытались увеличить ставки – не получилось. И они сказали: “А вот мы вообще перестанем вам платить и оставим себе все деньги”», — рассказал Фролов.