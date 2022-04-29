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    «В этом году программа выглядит немного иначе», — Google рассказала о мероприятии, где ожидется анонс Pixel Watch, Pixel 6a и не только

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «В этом году программа выглядит немного иначе», — Google рассказала о мероприятии, где ожидется анонс Pixel Watch, Pixel 6a и не только

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    Ежегодная конференция Google I/O в основном предназначена для разработчиков, работающих с экосистемой Android, но также поисковый гигант часто представляет новые аппаратные новинки и делать заявления о своих будущих продуктах.

    Компания Google опубликовала расписание основного выступления, которое дает нам довольно хорошее представление о том, чего ожидать.

    В этом году программа выглядит немного иначе. Просматривайте все основные доклады, анонсы продуктов и материалы учебных лабораторий в первый день, а затем возвращайтесь на второй день, когда все технические сессии будут доступны по запросу.


    Мероприятие начнется 11 мая с выступления генерального директора Google Сундара Пичаи, который расскажет нам о планах компании на будущее, экологических проектах и конфиденциальности. Некоторые считают, что мы наконец-то увидим умные часы Pixel Watch, а также бюджетный смартфон Pixel 6a.

    Программа также предполагает, что Google сделает некоторые объявления, связанные с искусственным интеллектом. Возможно, нас ждут новые функции и улучшения Google Assistant.

    Также будет рассказано об операционных системах Android 13 и Wear OS следующего поколения, о Chrome OS, а также о технологиях дополненной реальности.

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