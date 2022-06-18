В Epic Games Store можно бесплатно забрать головоломку Supraland — гибрид Portal и The Legend of Zelda

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В магазине Epic Games Store продолжаются еженедельные бесплатные раздачи игр. И на сей раз там можно бесплатно забрать головоломку от первого лица Supraland от студии Supra Games.





В игре геймеры могут исследовать обширный игровой мир, полный головоломок, персонажей и врагов. Игра похожа на смесь Portal и игр серий The Legend of Zelda. В Supraland предстоит не только решать загадки, но также сражаться, выполнять задания и прокачивать персонажа. На прохождение игры нужно будет потратить 15-25 часов.

На площадке Metacritic ПК-версия игры получила 85 баллов из 100 от критиков, а также 8,7 балла из 10 от обычных геймеров. Игроки отмечали необычное сочетание жанров, красивый дизайн и оригинальную идею.





Забрать игру можно здесь до 18:00 МСК 23 июня.