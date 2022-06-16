В Екатеринбурге задержали подростков за ночные дебоши со спиртным во дворе дома

Сотрудники полиции установили личности юных хулиганов, державших в страхе целый двор в Екатеринбурге. Подростков доставили в отделение для воспитательной беседы. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу.
Несовершеннолетние на протяжении нескольких ночей распивали спиртное около дома на Сухоложской улице. Жильцы отмечают, что компания проявляла агрессию, ругалась, мусорила и даже угрожала.
Дебоширов планируют поставить на учет по месту жительства. Также их обязали извиниться перед гражданами, которых они оскорбляли. В отношении родителей были составлены административные протоколы, так как их дети находились на улице ночью без присмотра взрослых.