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В Екатеринбурге задержали подростков за ночные дебоши со спиртным во дворе дома

В Екатеринбурге задержали подростков за ночные дебоши со спиртным во дворе дома
Nikolay Gyngazov/Russian Look/Globallookpress

Сотрудники полиции установили личности юных хулиганов, державших в страхе целый двор в Екатеринбурге. Подростков доставили в отделение для воспитательной беседы. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу.

Несовершеннолетние на протяжении нескольких ночей распивали спиртное около дома на Сухоложской улице. Жильцы отмечают, что компания проявляла агрессию, ругалась, мусорила и даже угрожала.

Дебоширов планируют поставить на учет по месту жительства. Также их обязали извиниться перед гражданами, которых они оскорбляли. В отношении родителей были составлены административные протоколы, так как их дети находились на улице ночью без присмотра взрослых.

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