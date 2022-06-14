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В Екатеринбурге выясняют причину массовой гибели рыбы в реке Исеть

В Екатеринбурге выясняют причину массовой гибели рыбы в реке Исеть
globallookpress/Semen Likhodeev

Свердловская природоохранная прокуратура инициировала проверку в связи с массовым мором рыбы в местной речке.

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, около пешеходного моста на улице Кондратьева в Верх-Исетском административном районе Екатеринбурга произошел сброс горячей воды в реку Исеть. Для организации надзорных мероприятий на место инцидента выехал Свердловский межрайонный природоохранный прокурор Илдар Якупов, сообщает «УралПолит.Ru».

Ведомство намерено привлечь к проверке причин гибели рыбы специалистов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. По результатам проверки последуют меры прокурорского реагирования.

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