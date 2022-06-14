В Екатеринбурге выясняют причину массовой гибели рыбы в реке Исеть

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, около пешеходного моста на улице Кондратьева в Верх-Исетском административном районе Екатеринбурга произошел сброс горячей воды в реку Исеть. Для организации надзорных мероприятий на место инцидента выехал Свердловский межрайонный природоохранный прокурор Илдар Якупов, сообщает «УралПолит.Ru».