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В Екатеринбурге 18-летняя школьница пропала после сдачи выпускного экзамена

В Екатеринбурге 18-летняя школьница пропала после сдачи выпускного экзамена
pxhere.com

Восемнадцатилетняя жительница Екатеринбурга сбежала после сдачи выпускного школьного экзамена. Предварительно, девочка оставила записку, выключила телефон и удалилась из социальных сетей. об этом рассказало местное издание E1.RU со ссылкой на мать подростка.

По словам женщины, в записке дочь мотивировала свой уход желанием пожить самостоятельно. При этом незадолго до исчезновения, она познакомилась с молодым человеком. Родительница предполагает, что девочка могла попасть под его влияние.

«Она всегда была домашним ребенком, никогда не сбегала, не представляю, кто ей что мог наговорить», — сказала она.

Вскоре после начала поисков школьница обратилась в полицию с просьбой прекратить розыск. Девочка также связалась с матерью, заверив ее, что все в порядке, но тут же заявив, что пока не собирается возвращаться.

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