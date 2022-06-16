В Екатеринбурге 18-летняя школьница пропала после сдачи выпускного экзамена

Восемнадцатилетняя жительница Екатеринбурга сбежала после сдачи выпускного школьного экзамена. Предварительно, девочка оставила записку, выключила телефон и удалилась из социальных сетей. об этом рассказало местное издание E1.RU со ссылкой на мать подростка.
По словам женщины, в записке дочь мотивировала свой уход желанием пожить самостоятельно. При этом незадолго до исчезновения, она познакомилась с молодым человеком. Родительница предполагает, что девочка могла попасть под его влияние.
«Она всегда была домашним ребенком, никогда не сбегала, не представляю, кто ей что мог наговорить», — сказала она.
Вскоре после начала поисков школьница обратилась в полицию с просьбой прекратить розыск. Девочка также связалась с матерью, заверив ее, что все в порядке, но тут же заявив, что пока не собирается возвращаться.