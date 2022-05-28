В EGS можно бесплатно забрать культовую трилогию BioShock. Для России и Беларуси — отдельный способ

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Магазин игр Epic Games Store (или просто EGS) продолжает еженедельную бесплатную раздачу игр. И на сей раз в подборке предлагается настоящая жемчужина в жанре шутера первого лица — набор под названием BioShock: The Collection, включающий все три игры серии.





В него входят ремастеры первой второй частей, а также BioShock Infinite. Акция продлится до 2 июня 18:00 МСК. Важно отметить, что игры, полученные таким образом, остаются на аккаунте пользователя навсегда — ничего доплачивать не нужно. А для запуска их придётся использовать фирменный клиент EGS.

При этом официально раздача недоступна для жителей России и Беларуси, ведь издатель Take-Two отказался продавать свои игры в этих странах. Но есть вариант — нужно создать новый аккаунт и указать другую страну. Затем нужно выйти в Сеть через иностранный VPN-сервис и забрать игру.

События первой и второй частей происходят в подводном городе Восторг, который создавался как утопия, но стал настоящей могилой для многих. В BioShock Infinite события происходят в летающем городе Колумбия в небе над США.

Напомним, что в конце февраля в Netflix заявили о планах экранизировать BioShock. Там рассказали, что намерены сотрудничать с 2K и Take-Two Interactive в этом вопросе. Подробностей о проекте пока нет.