Украинские беженцы, приехавшие в шотландский город Эдинбург, вынуждены заселяться в тесные каюты судов.
Местные власти расселяют украинцев по каютам из-за нехватки свободного жилья. Об этом пишет газета The Mail on Sunday. Журналисты издания назвали такие условия «нечеловеческими».
«Семьи в тесных каютах без окон, больные дети, шум, драки. Даже с арестантами обходятся лучше», — сообщает газета, посвятившая данному расследованию целый разворот.
Кроме того, корреспонденты The Mail on Sunday посетили аналогичное судно в эстонском Таллине. По их словам, в таких же условиях беженцы живут там с апреля.
На Западе у приехавших украинских беженцев отбирают детей, прикрываясь странными формулировками. С этим столкнулись родители, покинувшие территорию Украины еще весной, пишет «Царьград».
Также стало известно, что педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гумпомощи украинцам, среди которых были тысячи детей-сирот. Около десяти человек были ранее осуждены за преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних, сообщает «Вечерняя Москва».