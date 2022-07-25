В Эдинбурге беженцев с Украины заселяют в тесные каюты из-за нехватки жилья

Также стало известно, что педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гумпомощи украинцам, среди которых были тысячи детей-сирот. Около десяти человек были ранее осуждены за преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних, сообщает «Вечерняя Москва».