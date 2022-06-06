В древнем погребении на севере Греции обнаружили скелет женщины на ложе с русалками

Ученые предположили, что захороненная женщина являлась членом богатой семьи. Кроме того, она могла находиться в родстве с правящей династией.

Отмечается, что помимо останков, на месте раскопок нашли ложе. Оно было украшено бронзовыми фигурами в виде русалок и птиц, передает Planet Today .

По предварительным данным, возраст захоронения насчитывает порядка 2,1 тыс. лет. Удивительную находку удалось сделать неподалеку от города Козани.

Ученые, проводившие раскопки на севере Греции, обнаружили древнее захоронение женщины. Среди останков были найдены фрагменты ее кровати.