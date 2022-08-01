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В Донецке две больницы и пять школ остались без электричества после обстрела ВСУ

В Донецке две больницы и пять школ остались без электричества после обстрела ВСУ
Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Выпущенные украинскими военными снаряды повредили 91 трансформаторную подстанцию в Донецке. В результате без электроснабжения остались более десяти объектов гражданской инфраструктуры. Об этом рассказали в Министерстве угля и энергетики ДНР.

По данным сообщения, обстрелам подверглись Куйбышевский, Кировский и Петровский районы города. Из-за поломки подстанций без света остались два детских сада, пять школ, две больницы, две канализационные насосные станции и более 6,9 тысяч бытовых абонентов.

В министерстве заявили, что «как только позволит обстановка», специалисты приступят к восстановлению электроснабжения.

ВСУ Донецк нарушение электроснабжения обстрел повреждения трансформаторные подстанции
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RusNewsToday24
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