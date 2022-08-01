В Донецке две больницы и пять школ остались без электричества после обстрела ВСУ

Выпущенные украинскими военными снаряды повредили 91 трансформаторную подстанцию в Донецке. В результате без электроснабжения остались более десяти объектов гражданской инфраструктуры. Об этом рассказали в Министерстве угля и энергетики ДНР.
По данным сообщения, обстрелам подверглись Куйбышевский, Кировский и Петровский районы города. Из-за поломки подстанций без света остались два детских сада, пять школ, две больницы, две канализационные насосные станции и более 6,9 тысяч бытовых абонентов.
В министерстве заявили, что «как только позволит обстановка», специалисты приступят к восстановлению электроснабжения.