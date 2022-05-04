В «ДомКлике» заработало бесплатное бронирование квартир

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СберБанк и группа компаний «Самолет» запустили сервис «Бронирование квартир» на сайте сервиса «ДомКлик».
Как отмечают разработчики проекта, новая функция позволит быстро и бесплатно забронировать выбранную квартиру на три дня, а также получить скидку 0,5% по всем ипотечным программам СберБанка при совершении сделки. Скидка распространяется в том числе на субсидированные ставки от «Самолета» — 5,99% и 2,99%.
Чтобы воспользоваться предложением, нужно подобрать квартиру на «ДомКлике» и нажать кнопку «Забронировать». Выбранная квартира закрепится за клиентом на три дня. После бронирования с клиентом свяжутся менеджеры сервиса, проконсультируют по вопросам покупки и сопроводят его на всех дальнейших этапах сделки.
Вице-президент СберБанка, директор подразделения «ДомКлик» Николай Васёв рассказал:
Сбер и «Самолет» — давние партнёры, мы вместе поддерживаем множество программ льготного ипотечного кредитования и субсидирования. Это в наших общих интересах — делать жильё удобным и доступным. Новая услуга «Бронирование квартир» — одна из тех вещей, которых не хватало на сайте сервиса Домклик. Мы рады, что нам удалось реализовать эту услугу совместно с нашими партнёрами, тем самым привнеся не только дополнительное удобство, но и выгоду для наших клиентов.