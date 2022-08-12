В «ДомКлике» теперь удобнее искать загородные дома и участки

Команда СберБанка сообщила о запуске новой функциональности в «ДомКлике» для поиска загородной недвижимости.





Для пользователей стали доступны карточки коттеджных поселков. На них отображаются характеристики поселка, фотографии, видео, объявления в поселке, панорамы и генплан, отзывы жильцов. Перейти в карточку поселка можно из объявления загородной недвижимости или воспользоваться поиском — нужно просто выбрать «Коттеджный поселок» в списке недвижимости.

Более того, добавились новые фильтры в поиске: «Расположение санузла», а также новый блок фильтров «Благоустройство» – включает фильтры «Гараж», «Баня» и «Бассейн» – теперь в карточке объявления пользователю доступна информация о наличии на участке этих опций. Сама карточка объявления стала информативнее – помимо ключевых для загородной недвижимости параметров – газ, электричество, водоснабжение, также появилась информация об отоплении, канализации и благоустройстве.

Также стал доступен поиск по шоссе для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В фильтрах можно выбрать интересующее направление, а если пользователь ищет коттеджный поселок в Московской области, то еще и задать расстояние от МКАД.

Разработчики планируют постепенно расширять список городов, с функцией поиска загородных поселков по шоссе и удалённости от города.