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В ДНР заявили о нехватке ресурсов у ВСУ для штурма Донецка

В ДНР заявили о нехватке ресурсов у ВСУ для штурма Донецка
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

ВСУ не обладают достаточным количеством необходимых резервов для штурма Донецка. Об этом заявил замглавы мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что украинские националисты распространяют заявления среди жителей Донецка о том, что в самое ближайшее время город будет ими захвачен. Но реальная ситуация такова, что ВСУ просто не в состоянии совершить такую атаку, констатирует Безсонов, передает ТАСС.

«Я не буду раскрывать информацию о количественном составе российской армии на этом направлении, но для того, чтобы ВСУ смогли атаковать им надо в 20 раз увеличить свою армию и идти на штурм с нескольких сторон», — уточняет замглавы.

При этом Безсонов подчеркнул, что все передвижения украинских националистов тут же станут известны разведке ДНР, поэтому участь украинской армии будет предрешена.

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