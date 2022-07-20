В ДНР заявили о нехватке ресурсов у ВСУ для штурма Донецка

Он подчеркнул, что украинские националисты распространяют заявления среди жителей Донецка о том, что в самое ближайшее время город будет ими захвачен. Но реальная ситуация такова, что ВСУ просто не в состоянии совершить такую атаку, констатирует Безсонов, передает ТАСС.
«Я не буду раскрывать информацию о количественном составе российской армии на этом направлении, но для того, чтобы ВСУ смогли атаковать им надо в 20 раз увеличить свою армию и идти на штурм с нескольких сторон», — уточняет замглавы.
При этом Безсонов подчеркнул, что все передвижения украинских националистов тут же станут известны разведке ДНР, поэтому участь украинской армии будет предрешена.