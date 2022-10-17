В ДНР сообщили о скоплении группировки ВСУ на Угледарском направлении

Командир батальона имени 383-й шахтерской дивизии полковник Константин Кузьмин заявил о скоплении группировки из 30-40 тысяч военных и артиллерии ВСУ на Угледарском направлении в ДНР, сообщает РИА Новости.
«На сегодняшний день на нашем направлении противник стянул большую группировку сил и средств. Основная их задача — это возврат тех населенных пунктов, которые мы у них отбили», — сообщил полковник в эфире Первого канала.
Приоритетной задачей российских военных он считает проведение разведки всеми имеющимися средствами, чтобы предупредить шаги противника и отрезать ему логистические пути.
Ранее украинский разведчик рассказал, что боевые задачи в Харьковской области в составе украинских формирований выполняли не менее сотни боевиков так называемого иностранного легиона.