В ДНР сообщили о ранении трех мирных жителей при обстрелах ВСУ

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Народной милиции ДНР.
Согласно информации военного ведомства, по территории республики было выпущено более 260 различных боеприпасов.
«За прошедшие сутки противник выпустил более 260 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня “Град”, 155 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм минометов», — указали в НМ ДНР.
В результате обстрелов со стороны украинских военных получили ранения три мирных жителя. Также были повреждены 11 жилых домов и два гражданских объекта.