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В ДНР сообщили о перехвате ракеты ВСУ в районе Дебальцево

В ДНР сообщили о перехвате ракеты ВСУ в районе Дебальцево
MOD Russia/via Globallookpress.com

Силы ПВО Донецкой Народной Республики перехватили ракету ВСУ, ее обломки рухнули на территории Дебальцево. Об этом заявили в штабе теробороны республики.

«Средства ПВО перехватили украинскую ракету, обломки рухнули на территории Дебальцево. В зону поражения попал гараж по улице Некрасова», — уточняется в тексте сообщения.

В Дебальцево располагается крупный железнодорожный узел. В феврале 2015 года совместными усилиями подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР, был создан «котел» для группировки ВСУ. В ходе операции украинские националисты утратили контроль над Дебальцевом.

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