В ДНР сообщили о перехвате ракеты ВСУ в районе Дебальцево

В Дебальцево располагается крупный железнодорожный узел. В феврале 2015 года совместными усилиями подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР, был создан «котел» для группировки ВСУ. В ходе операции украинские националисты утратили контроль над Дебальцевом.