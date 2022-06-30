В ДНР сообщили о перехвате ракеты ВСУ в районе Дебальцево

Силы ПВО Донецкой Народной Республики перехватили ракету ВСУ, ее обломки рухнули на территории Дебальцево. Об этом заявили в штабе теробороны республики.
«Средства ПВО перехватили украинскую ракету, обломки рухнули на территории Дебальцево. В зону поражения попал гараж по улице Некрасова», — уточняется в тексте сообщения.
В Дебальцево располагается крупный железнодорожный узел. В феврале 2015 года совместными усилиями подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР, был создан «котел» для группировки ВСУ. В ходе операции украинские националисты утратили контроль над Дебальцевом.