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В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО «Град»

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО «Град»
Федеральное агентство новостей

ВСУ выпустили по жилым кварталам двух районов Донецка 40 ракет из РСЗО «Град». Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 15.35 – н.п. Первомайское – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы). Выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», — уточняется в сообщении представительства.

Ранее RT писал, что по согласно сообщению Министерства обороны РФ, 30-я механизированная бригада ВСУ утратила боеспособность из-за мощных ударов Вооруженных сил России по позициям противника.

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