В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО «Град»

ВСУ выпустили по жилым кварталам двух районов Донецка 40 ракет из РСЗО «Град». Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 15.35 – н.п. Первомайское – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы). Выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», — уточняется в сообщении представительства.
Ранее RT писал, что по согласно сообщению Министерства обороны РФ, 30-я механизированная бригада ВСУ утратила боеспособность из-за мощных ударов Вооруженных сил России по позициям противника.