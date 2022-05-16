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    В ДНР рассказали, куда эвакуировали более 300 человек из Мариуполя

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В ДНР рассказали, куда эвакуировали более 300 человек из Мариуполя

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    Федеральное агентство новостей / Александр Симонов

    Из освобожденного Мариуполя эвакуированы 314 человек, включая 50 детей, сообщили в ДНР.

    Люди были перевезены в поселок Безыменное Донецкой Народной Республики. 

    Ранее только за сутки из Мариуполя в село Безыменное в ДНР более 540 человек, сообщал штаб территориальной обороны республики.

    Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основной целью, по словам президента Владимира Путина, является защита мирного населения от преступлений со стороны Киева.

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