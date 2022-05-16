В ДНР рассказали, куда эвакуировали более 300 человек из Мариуполя

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Из освобожденного Мариуполя эвакуированы 314 человек, включая 50 детей, сообщили в ДНР.
Люди были перевезены в поселок Безыменное Донецкой Народной Республики.
Ранее только за сутки из Мариуполя в село Безыменное в ДНР более 540 человек, сообщал штаб территориальной обороны республики.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основной целью, по словам президента Владимира Путина, является защита мирного населения от преступлений со стороны Киева.
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