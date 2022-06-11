В ДНР погиб первый участвующий в боях на стороне ВСУ гражданин Чехии

Первый гражданин Чешской Республики погиб в ходе специальной военной операции России на Украине. О этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
В эфире чешского телевидения он подтвердил, что на территории ДНР был уничтожен гражданин республики, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом глава МИД не смог ответить на вопрос, сколько именно чехов сражается на Украине.
«Этот вопрос скорее для минобороны, где происходит определенный процесс», — сказал Липавский.
Отмечается, что погибшего в ДНР чешского добровольца звали Михал. Его подразделение накрыло минометным огнем со стороны союзных сил.