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В ДНР погиб первый участвующий в боях на стороне ВСУ гражданин Чехии

В ДНР погиб первый участвующий в боях на стороне ВСУ гражданин Чехии
globallookpress.com Vincenzo Circosta Keystone Press Agency

Первый гражданин Чешской Республики погиб в ходе специальной военной операции России на Украине. О этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

В эфире чешского телевидения он подтвердил, что на территории ДНР был уничтожен гражданин республики, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом глава МИД не смог ответить на вопрос, сколько именно чехов сражается на Украине.

«Этот вопрос скорее для минобороны, где происходит определенный процесс», — сказал Липавский.

Отмечается, что погибшего в ДНР чешского добровольца звали Михал. Его подразделение накрыло минометным огнем со стороны союзных сил.

Россия спецоперация Украина Чехия
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