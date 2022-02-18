В ДНР началась массовая эвакуация населения в Россию

В ДНР началась массовая эвакуация населения в Россию Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Эвакуация жителей Донецка началась из-за обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Ранее глава ДНР заявил, что власти республики организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. По его словам, в первую очередь ведется эвакуация женщин, детей и пенсионеров. Их разместят в Ростовской области и обеспечат всем необходимым.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что в каждом районе Донецка созданы пункты, где людей будут ждать автобусы. В настоящий момент готовятся покинуть город дети из детских домов.

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Донбасс Донецк Россия эвакуация
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