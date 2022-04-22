В ЦВО рассказали об успешной адаптации бойцов ВС РФ к тактике засад украинской армии

Попытки ВСУ и нацбатов нападать на российские подразделения

из засад все чаще приводят к срыву подобных замыслов, подчеркнул генерал Рустам

Миннекаев. Ранее и.о. командующего войсками ЦВО заявил, что одной из главных целей

второго этапа спецоперации ВС РФ будет полное освобождении территории Донбасса от

украинских националистов.