В ЦВО рассказали об успешной адаптации бойцов ВС РФ к тактике засад украинской армии

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Российские военные в ходе специальной операции быстро и
эффективно приспособились к тактике засад украинских силовых подразделений. Об этом
сообщил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного
округа Рустам Миннекаев.
Попытки ВСУ и нацбатов нападать на российские подразделения
из засад все чаще приводят к срыву подобных замыслов, подчеркнул генерал Рустам
Миннекаев. Ранее и.о. командующего войсками ЦВО заявил, что одной из главных целей
второго этапа спецоперации ВС РФ будет полное освобождении территории Донбасса от
украинских националистов.
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