В чём заключается польза вишневых веточек: их целебные свойства

Пока ягодный сезон в самом разгаре, все набросились на спелую вишню. Одни едят ее свежую и запасаются витамины. Вторые закрывают ягодный джем, желе и компот на зиму. Третьи же делают заготовки, замораживая вкусные плоды. Но не все знают о том, что можно использовать не только сами ягоды, но и листья, и веточки. Всё верно, даже побеги ягодных деревьев можно использовать в кулинарии и медицине. Сегодня мы расскажем, в чём же заключается польза вишневых веточек и как получить ее по максимуму.

А сделать это невероятно просто. Пока еще есть такая возможность, срежьте несколько свежих веточек и приготовьте ароматнейший чай. Попробовав его бесподобный вкус, приступите к созданию заготовок на зиму. Засушите вишневые веточки и имейте к ним доступ круглогодично. С учетом того, что побеги этого ягодного дерева положительно воздействуют на организм и обладают потрясающим вкусом, вы будете только в плюсе!

Польза вишневых веточек для организма

При заболевании печени

Людям, страдающим желчнокаменной болезнью, а также заболеваниями печени, врачи вводят в рацион отвар из вишни. Для него лучше всего подходят листья ягодного дерева, которые опали сами, и веточки. Их нужно собрать и высушить. Заваривается отвар с такими ингредиентами как самый обычный чай. А пить его необходимо приблизительно по 100 мл трижды в день за 20 минут до приема пищи. Делать это нужно на протяжение 2–3 месяцев.

Вам понадобятся:

вишневые веточки

ягодные листья

вода

Способ приготовления:

Мелко нарежьте сухие веточки. Порвите листья вишен. В чайник всыпьте 2 ст. л. нарезанных веточек. Добавьте несколько вишневых листочков. Залейте всё 1,5 стак. кипятка. Оставьте настаиваться на ночь. Утром процедите отвар и выпейте его в течение дня.

При усталости ног

Вишневые веточки помогают и в уходе за ногами. Они позволяют снять усталость, а при добавлении нужного ингредиента еще и смягчают кожу ступней, делая ее нежной и гладкой. Используйте это средство регулярно — и эффект вас удивит!

Вам понадобятся:

свежесрезанные ветки вишни

вода

молоко

Способ приготовления:

Выложите веточки в кастрюлю и залейте их кипятком. После закипания держите на огне еще 5 минут. Снимите отвар с огня. Процедите его через марлю и оставьте охлаждаться. В отвар комнатной температуры влейте немного молока и хорошенько перемешайте. Наносите готовое средство утром и вечером на ступни аккуратными массирующими движениями.

Два таких отвара (внутреннего и наружного применения) способствуют улучшению общего самочувствия. Проконсультируйтесь перед употреблением напитка из вишневых веточек со своим врачом, а затем смело его готовьте, помогая тем самым своему организму.

