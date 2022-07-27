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В Чувашии трое мужчин одновременно впали в кому на стройке трассы после отравления

В Чувашии трое мужчин одновременно впали в кому на стройке трассы после отравления
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Трое рабочих одновременно впали в кому на стройке трассы М-12 в Чувашии. Об этом сообщается на портале минздрава республики.

По предварительным данным, к таким серьезным последствиям привело отравление неустановленным веществом. На место вызвали бригаду скорой помощи.

Двоих пострадавших удалось реанимировать, однако третий так и не пришел в себя. Его состояние оценивают как крайне тяжелое. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

В Подольске обнаружили тела троих мужчин, передает РИАМО. Из той же квартиры госпитализировали еще двух человек с признаками интоксикации организма.

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