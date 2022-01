В чём заключается польза банановый кожуры

Всем известен приятный и сладкий вкус банана, который и сделал этот фрукт очень популярным. Вот почему его часто используют в приготовлении различных десертов. Хозяйки любят баловать своих родных блинчиками с бананами по утрам и тому подобными лакомствами.

Но мало кто знает, что в кожуре этого фрукта еще больше питательных веществ, чем в самой мякоти. Потому редакция «Со Вкусом» решила рассказать интересными сведениями о банане. Эти факты о его кожуре, ее полезных свойствах и необычных применениях вас обязательно удивят.

Польза банановой кожуры для организма

Шкурка этого фрукта помогает при синяках, гематомах, а также ушибах. Нужно лишь прикладывать банановую кожуру к ушибленному месту дважды в день на 30 минут. И возникшие синие пятна пройдут значительно быстрее. А если оставить шкурку, прикрепленную к травмированному участку при помощи бинта и пластыря на ночь, то в скором времени никакой отечности не будет.

Убирает покраснения

Когда на утро нужно выглядеть свежо и бодро, но глаза стали красными в результате бессонной ночи или пролитых слёз, банановая кожура — помощник номер один в этом деле. Ее просто следует приложить к векам на 10 минут. Так как шкурка этого фрукта обладает противовоспалительным эффектом, от покраснения не останется и следа.

Увлажняет кожу

К тому же кожура от банана оказывает положительный эффект на кожу. В ее составе содержатся вещества, которые позволяют избавиться от шелушений. Фруктовая шкурка прекрасно увлажняет кожу. Главное — не лениться и регулярно массировать ею кожный покров.

Обеспечивает белоснежную улыбку

Банановая кожура непременно пригодиться в уходе за собой. Ведь ее можно использовать по-разному. Шкурка этого фрукта обладает отбеливающим свойством. Вот почему желающие иметь безупречную улыбку могут натирать кожурой зубную эмаль.

Применение в хозяйстве

Очистки фрукта используют также и в хозяйстве. Мало кому известно, что они помогают вернуть обуви презентабельный вид. Не нужно выбрасывать туфли и сапоги, если на них образовались потертости. Можно взять банановую кожуру и протереть проблемные места на обуви ее внутренней стороной. А затем следует пройтись мягкой тряпкой. Во многих случаях такой способ дарит паре обуви вторую жизнь.

В добавок ко всему шкурка от банана позволяет очистить столовые приборы и украшения из серебра. Простая манипуляция с протиранием таких предметом внутренней стороной кожуры позволит вернуть им блеск. Украшения, вилки, ложки и ножи снова будут сверкать.

Вот так можно использовать банановую шкурку. Потому после того, как вы съели этот фрукт, не спешите выбрасывать кожуру. Ведь результат от этих нехитрых манипуляций с ней вас сможет очень сильно порадовать.

