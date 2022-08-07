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В Чикаго вынесли флаг ДНР и символ Z во время открытия филиала «Центра политических инноваций»

В Чикаго вынесли флаг ДНР и символ Z во время открытия филиала «Центра политических инноваций»
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Американские активисты из «Центра политических инноваций» провели мероприятие в честь открытия филиала организации в Чикаго. Члены организации вышли с флагами Китая, Донецкой Народной Республики и символом Z.

Как рассказали авторы портала «Русская весна», члены организации своей целью видят избавление США от катастрофы, порожденной капиталистической системой рынка и жадностью банкиров и миллиардеров.

Главная повестка организации включает в себя такие пункты, как массовая мобилизация миллионов безработных в США для восстановления страны, организация сильных профсоюзов, общественная собственность над природными богатствами и экономический билль о правах.

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