В Чикаго вынесли флаг ДНР и символ Z во время открытия филиала «Центра политических инноваций»

Американские активисты из «Центра политических инноваций» провели мероприятие в честь открытия филиала организации в Чикаго. Члены организации вышли с флагами Китая, Донецкой Народной Республики и символом Z.
Как рассказали авторы портала «Русская весна», члены организации своей целью видят избавление США от катастрофы, порожденной капиталистической системой рынка и жадностью банкиров и миллиардеров.
Главная повестка организации включает в себя такие пункты, как массовая мобилизация миллионов безработных в США для восстановления страны, организация сильных профсоюзов, общественная собственность над природными богатствами и экономический билль о правах.