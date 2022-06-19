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В чешских супермаркетах в ящиках с бананами обнаружили 840 кг кокаина

В чешских супермаркетах в ящиках с бананами обнаружили 840 кг кокаина
pxhere.com

Работники супермаркетов в чешских городах Йичин и Рихнов-над-Кнежноу обнаружили в ящиках с бананами наркотические средства. Предварительно установлено, что это около 840 кг кокаина общей стоимостью около 80 млн евро.

Предварительно установлено, что вещество было привезено из Центральной Америки по ошибке. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. 

Ранее в Верхней Пышме правоохранители пресекли деятельность лаборатории по производству запрещенных веществ. Во время задержания полицейские изъяли около двух с половиной килограммов мефедрона, сообщал телеканал «360». 

банан наркотики Чехия
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