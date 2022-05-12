В Череповце спасатели ведут поиски пропавшей после падения с моста в реку школьницы

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В Череповце 14-летняя девочка с рюкзаком сорвалась в воду Шексны с Октябрьского моста. Местонахождение школьницы устанавливают специалисты. Об этом сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, в поисках задействованы сотрудники спасательных служб и полицейские. Водолазы обследовали дно реки, однако пока безуспешно. Мероприятия продолжаются.
Правоохранителям предстоит установить, что стало причиной падения ребенка. Стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося.
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