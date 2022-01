Каждый год я беру несколько выходных и прохожу полное медицинское обследование. Считаю это необходимой процедурой для тех, кто следит за своим здоровьем и не хочет лечить запущенные болезни. На последней процедуре я узнала, в чем заключается польза янтарной кислоты.

Откорректировав свое питание таким образом, чтобы включить в него продукты, содержащие янтарную кислоту, я сразу почувствовала результат. Никакой сонливости и вялости. Теперь готова к работе в любое время суток, независимо от погоды за окном. Такого прилива энергии не ощущала давно! Делюсь с вами полезной информацией.

© Depositphotos

Польза янтарной кислоты: где найти этот компонент

Что такое янтарная кислота

Глядя на название, можно подумать, что янтарная кислота содержится исключительно в янтаре. Однако это не так. Такое название она получила благодаря ископаемой смоле, из которой была впервые получена. В очищенном виде это простые белые кристаллы с кисловатым привкусом. Они хорошо растворяются в спирте и воде. Кроме того, янтарная кислота по своим свойствам похожа на другие знакомые нам продукты — яблочную и лимонную кислоты.

Польза янтарной кислоты

Янтарная кислота участвует во многих процессах, протекающих в организме человека. Например, благодаря этому компоненту глюкоза перерабатывается в энергию. Получая янтарную кислоту в качестве пищевой добавки или с продуктами питания, вы можете упростить жизнь вашему организму.

© Depositphotos

Кроме того, благодаря янтарная кислота участвует в профилактике старения, нормализации веса, укреплении иммунитета, укреплении сосудов. Этот компонент снижает аллергические реакции и нормализует кислотно-щелочной баланс, выводит токсины и повышает умственную активность. Польза янтарной кислоты для организма бесценна.

В каких продуктах содержится янтарная кислота

Больше всего янтарной кислоты в таких овощах, как свекла, квашеная капуста, брокколи, ревень и спаржа. Кроме того, этот компонент есть в составе морепродуктов, свежего мяса и кисломолочных продуктов. Если вы любитель пива или выдержанного вина, радуйтесь! Янтарная кислота есть и в этих напитках.

© Depositphotos

Вы можете получать янтарную кислоту из пищи или же принимать в качестве пищевой добавки. Помните, что в деле здоровья, как и в любом другом, важно не переборщить. Внимательно следите за своим самочувствием, питанием и образом жизни. Будьте здоровы!

The post В чем заключается польза янтарной кислоты appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!