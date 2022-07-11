В Челябинской области снижается уровень безработицы

В Контрольно-счетной палате (КСП) Челябинской области оценили ситуацию с занятостью в регионе.
Как заявили в региональной КСП, результаты мониторинга реализации госпрограммы «Содействие занятости населения Челябинской области» и национальной цели развития предпринимательства позволяют сделать вывод, что основные показатели в сфере занятости сохраняют положительную динамику, сообщает «Полит74.RU».
По данным ведомства, количество безработных в сравнении с 2021 годом снизилось более чем на восемь тысяч человек. Непосредственно сам уровень безработицы составляет сейчас 0,89%, в 2021 году он достигал 1,33%, а в 2020 году – 3,67%.