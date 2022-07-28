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В Челябинске замглавы отдела полиции задержали за взятку в 150 тыс. рублей

В Челябинске замглавы отдела полиции задержали за взятку в 150 тыс. рублей
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Челябинские правоохранители задержали заместителя руководителя Калининского отдела полиции по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в областном управлении СК России.

По версии следствия, фигурант получил по частям взятку на общую сумму более 150 тыс. рублей. В обмен на незаконное вознаграждение полицейский обещал не привлекать бизнесмена к ответственности за различные нарушения в сфере торговли.

Мужчина не признал вину в инкриминируемом преступлении. Следователи предъявили ему обвинение и отправили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

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