В Челябинске замглавы отдела полиции задержали за взятку в 150 тыс. рублей

Челябинские правоохранители задержали заместителя руководителя Калининского отдела полиции по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в областном управлении СК России.
По версии следствия, фигурант получил по частям взятку на общую сумму более 150 тыс. рублей. В обмен на незаконное вознаграждение полицейский обещал не привлекать бизнесмена к ответственности за различные нарушения в сфере торговли.
Мужчина не признал вину в инкриминируемом преступлении. Следователи предъявили ему обвинение и отправили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.