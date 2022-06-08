В Челябинске прошел этап Большого фестиваля для детей с ОВЗ

По словам Андрющенко, в региональном этапе фестиваля приняли участие 370 детей с ОВЗ из 18 муниципалитетов Челябинской области. Как подчеркнула Андрющенко, ОВЗ является лишь медицинским термином, который не имеет никакого отношения к целеустремленности и таланту. Все участники великолепно танцуют, поют, рисуют, мастерят поделки, фотографируют и даже конструируют и программируют роботов, сообщает «Вечерний Челябинск».