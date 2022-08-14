В Челябинске оперативники провели обыски в ячейках поддерживающей «Азов» секты

Правоохранители пришли с обысками к представителям секты «Новое поколение» (организация, деятельность которой признана в России нежелательной), которая поддерживает «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ). Оперативные мероприятия состоялись в Челябинске.
Корреспонденты «Известия» стали свидетелями обысков в ячейке религиозной секты. Издание сообщает, что силовики задержали одного из адептов и изъяли у него соответствующую литературу.
В настоящее время обыски проходят на территории нескольких регионов России. СК инициировал проверку в отношении последователей «Нового поколения».
- * – запрещенная в РФ террористическая организация