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В Челябинске оперативники провели обыски в ячейках поддерживающей «Азов» секты

В Челябинске оперативники провели обыски в ячейках поддерживающей «Азов» секты
Global look press/Russian Investigative Committee

Правоохранители пришли с обысками к представителям секты «Новое поколение» (организация, деятельность которой признана в России нежелательной), которая поддерживает «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ). Оперативные мероприятия состоялись в Челябинске.

Корреспонденты «Известия» стали свидетелями обысков в ячейке религиозной секты. Издание сообщает, что силовики задержали одного из адептов и изъяли у него соответствующую литературу.

В настоящее время обыски проходят на территории нескольких регионов России. СК инициировал проверку в отношении последователей «Нового поколения».

  • * – запрещенная в РФ террористическая организация
новое поколение обыски секта челябинск
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