В Челябинске наладят серийный выпуск троллейбусов

В ходе презентации новой модели троллейбуса во время работы Петербургского экономического международного форума (ПМЭФ) Текслер отметил, что уже в ближайшее время 20 таких современных инновационных троллейбусов «Синара-6254» поступят в Челябинск. Эту партию изготовят в Санкт-Петербурге, но затем их производство освоит Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), сообщает «Губерния – Южный Урал».