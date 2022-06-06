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В Чехии возмутились хамством офиса Зеленского в адрес Запада

В Чехии возмутились хамством офиса Зеленского в адрес Запада
prt scr youtube.com/Апостроф TV

В Офисе президента Украины по-хамски обратились к западным партнерам Киева. Дерзкие высказывания позволил себе глава офиса Алексей Арестович, отметил обозреватель Либор Дворжак для чешского портала iROZHLAS.

Аналитик констатировал, что отношение Европы к ситуации на Украине изменилось — лидеры ЕС не смогли прийти к общему мнению о том, стоит ли поддерживать агрессивную риторику Украины или наоборот, настаивать на дипломатии.

На Украине, подчеркивает обозреватель, категорически против мирного варианта урегулирования ситуации.

«Киев уже ответил на призывы как можно скорее примириться с Россией отказом. Его жесткий ответ устами советника президента Арестовича звучал даже по-хамски», — отметил аналитик.

ЕС Зеленский Украина
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