В Чехии возмутились хамством офиса Зеленского в адрес Запада

В Офисе президента Украины по-хамски обратились к западным партнерам Киева. Дерзкие высказывания позволил себе глава офиса Алексей Арестович, отметил обозреватель Либор Дворжак для чешского портала iROZHLAS.
Аналитик констатировал, что отношение Европы к ситуации на Украине изменилось — лидеры ЕС не смогли прийти к общему мнению о том, стоит ли поддерживать агрессивную риторику Украины или наоборот, настаивать на дипломатии.
На Украине, подчеркивает обозреватель, категорически против мирного варианта урегулирования ситуации.
«Киев уже ответил на призывы как можно скорее примириться с Россией отказом. Его жесткий ответ устами советника президента Арестовича звучал даже по-хамски», — отметил аналитик.