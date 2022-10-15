В Чехии «трещат по швам» поезда и автобусы с возвращающимися домой украинцами

На текущий момент из Чехии выезжает больше людей, чем въезжают. Сотрудники транспортных компаний сообщают, что на украинском направлении загруженность выросла на 30%. отмечалось, что ситуация с прибытием и отъездом беженцев начала меняться летом, когда выровнялись потоки пассажиров по обоим направлениям выровнялись . после этого большим спросом начали пользоваться пути отъезда из Чехии на Украину.