В Чехии рассказали о популярности в военной структуре НАТО советской системы формирования войск

Страны Североатлантического альянса активно применяют советскую троичную систему формирования войск, пишет чешское издание CZDefence.
По информации журналистов, Вооруженные силы Чехии на сегодняшний день имеют по одной тяжелой и легкой бригаде. При этом в составе первой значится трехротный танковый батальон с 30 танками T-72M4.
«Эту “троичную” структуру называют устаревшей советской системой. Но этот ярлык не оправдан. Данная модель применялась не только в СССР, она используется целым рядом армий, в том числе западных», — говорится в публикации.
Авторы статьи подчеркивают, что «тройка» в последнее время набирает популярность, так как позволяет сосредоточить огромные силы. С другой стороны, такая структура намного требовательнее к управлению.