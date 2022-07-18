В Чехии предложили Евросоюзу пересмотреть основы отношений с Россией

Глава МИД Чехии Ян Липавский рассказал, что намерен предложить странам Евросоюза пересмотреть основы отношений с Россией, учитывая «новые угрозы».
Липавский сообщил об этом перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Он отметил, что подробное обсуждение отношений с РФ может пройти на слдующей встрече глав МИД в Праге.
«Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России», — сказал Липавский.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.