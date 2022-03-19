В Чехии намекнули на неожиданную угрозу для Украины со стороны Запада

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Чешский политолог Оскар Крейчи посоветовал киевскому руководству обратить внимание на исходящую от Запада угрозу территориальной целостности Украины.

В настоящее время на территории Украины проходит спецоперация Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации. Коллективный Запад выражает слова поддержки киевскому режиму, поставляет вооружение для украинской армии и вводит санкции в отношении Москвы. На днях столицу Украины ради встречи с президентом страны Владимиром Зеленским посетили премьер-министры трех европейских государств: Польши, Чехии и Словении.

В Киеве этому событию придали огромное значение, однако никакой реальной помощи визит глав правительств трех стран Украине не принес. На это обстоятельство в интервью газете Parlamentní listy обратил внимание политолог из Чехии, профессор Оскар Крейчи. По его мнению, данное мероприятие представляло собой исключительно политический жест и не преследовало конкретных целей.

«Остановить бои этот визит мог бы только в том случае, если бы эти премьеры после бесед с Киевом приступили к переговорам с Москвой. Тогда жест превратился бы во вклад в мир. Но Прага отказалась от позиции переговорщика еще несколько месяцев назад», – подчеркнул эксперт.

При этом Крейчи советует Киеву подумать не только о ситуации, которая разворачивается в восточных регионах страны, но и о своих западных рубежах. Там, по его мнению, у Украины также могут возникнуть проблемы. Правда, кто именно может предъявлять киевским властям территориальные претензии, политолог уточнять не стал.

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